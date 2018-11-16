Эксперты назвали Арктику драйвером развития России

В Мурманске прошел экологический форум «Охрана окружающей среды и устойчивое развитие северных территорий», организатором которого выступила компания «Норникель». Более 200 экспертов обсудили экологические аспекты развития российской Арктики.

Первый день форума был посвящен обсуждению путей реализации указа президента РФ Владимира Путина о национальных целях развития страны до 2024 года. Второй день охватывал вопросы развития особо охраняемых природных территорий, сохранения биоразнообразия и приграничного сотрудничества в области охраны окружающей среды.

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Статс-секретарь - вице-президент «Норникеля» Владислав Гасумянов назвал арктический регион важнейшим драйвером развития страны, а промышленные компании – его центрами притяжения.

Бизнесу необходимо привыкать к ужесточению экологического законодательства. При этом промышленная нагрузка в плане охраны природы не имеет значение, что показывает пример области — в недавнем экологическом рейтинге регионов она заняла 7 место. Экологизация производства, помноженная на имеющийся мировой опыт решения экологических проблем, могут дать значительный синергетический эффект, указал генеральный директор экологического правового центра «Беллона» Александр Никитин.

Бизнесу необходимо привыкать к ужесточению экологического законодательства, отметила губернатор Марина Ковтун.

«Сегодня, несмотря на дискуссионный фон, отношение экологического законодательства всё же становится всё более строгим и неотвратимым. Поэтому наиболее крупные компании, особенно компании с накопленным экологическим ущербом в виде отходов, безусловно, должны будут соблюдать это законодательство и реализовать все экологические мероприятия, которые запланированы», — заявила она.