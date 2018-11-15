Госдума приняла закон о налоге для самозанятых
Депутаты Госдумы приняли в окончательном третьем чтении пакет из трех законопроектов о проведении пилотного эксперимента, устанавливающего налог на профессиональный доход для самозанятых граждан в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях, передает РИА «Новости».
В соответствии с положениями этого проекта для самозанятых граждан предполагается уплата налогов с доходов от реализации товаров, работ, услуг, имущественных прав физлицам по ставке 4%, для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц — 6%. Перешедшие на новый режим уплаты налога будут освобождены от уплаты НДФЛ в размере 13%.
Отмечается. что на режим НПД могут перейти граждане с доходом не выше 200 тысяч рублей в месяц, не имеющие работодателя, не привлекающие наемных работников по трудовым договорами и имеющие доходы от использования имущества.