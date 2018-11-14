Медведев утвердил двухэтапную индексацию тарифов ЖКХ

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Российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о двухэтапной индексации платы за коммунальные услуги в 2019 году в связи с запланированным повышением НДС, сообщается на сайте правительства.

В тексте документа говорится о том, что из-за повышения ставки НДС в России с 18% до 20% с 1 января, индексация платы граждан за услуги ЖКХ с этой даты составит 1,7% с учетом повышения НДС, а с 1 июля — дополнительно 2,4%. В кабмине подчеркнули, что такая система фактически означает суммирование индексов.

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Ожидается, что в 2019 году показатель индексации составит 4,1%. Изменения направлены на удержание индексации платы на обычном уровне на фоне повышения ставки НДС.

Ранее источник заявил, что окончательное решение по повышению тарифов остается в рамках ранее принятых подходов к индексации платы граждан за услуги ЖКХ.