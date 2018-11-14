Медведев утвердил двухэтапную индексацию тарифов ЖКХ
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о двухэтапной индексации платы за коммунальные услуги в 2019 году в связи с запланированным повышением НДС, сообщается на сайте правительства.
В тексте документа говорится о том, что из-за повышения ставки НДС в России с 18% до 20% с 1 января, индексация платы граждан за услуги ЖКХ с этой даты составит 1,7% с учетом повышения НДС, а с 1 июля — дополнительно 2,4%. В кабмине подчеркнули, что такая система фактически означает суммирование индексов.
Ожидается, что в 2019 году показатель индексации составит 4,1%. Изменения направлены на удержание индексации платы на обычном уровне на фоне повышения ставки НДС.
Ранее источник заявил, что окончательное решение по повышению тарифов остается в рамках ранее принятых подходов к индексации платы граждан за услуги ЖКХ.