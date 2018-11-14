ЦБ отозвал лицензию у второго банка за сутки

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Банк России на своем сайте сообщил об отзыве лицензии на проведение банковских операций у банка «Москва».

«Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 14 ноября 2018 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Региональный акционерный коммерческий банк «Москва» (Публичное акционерное общество) ПАО РАКБ «Москва», рег. № 1661, г. Москва (приказ Банка России от 14 ноября 2018 года №ОД- 2955)», — говорится в тексте официального сообщения.

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Отмечается, что банк является участником системы страхования вкладов, он занимал 444 место в банковской системе России по данным рейтинга РИА «Новости» на 1 сентября.

Ранее сообщалось об отзыве лицензии на проведение банковских операций у московского «УМ-банка».