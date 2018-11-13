Игорь Чайка вложит 500 млн руб. в крупнейший мусоросжигательный завод Москвы

Инвестиции оператора переработки мусора «Хартия» в модернизацию крупнейшего мусоросжигательного завода Московского региона МСЗ-4 составят более 512,3 млн руб., сообщил во вторник РБК Игорь Чайка, которому принадлежит 60% «Хартии».

Завод расположен в промзоне «Руднево» на востоке Москвы.

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С 2018 года комплекс МСЗ-4 арендует ООО «Хартия», которое уже инвестировало в предприятие 172,3 млн руб.

В июне Росприроднадзор требовал закрыть завод на 90 суток из-за нарушений.

Игорь Чайка рассказал, что для наблюдения над воздействием МСЗ-4 на экологию проводятся исследования специалистами НПО «Тайфун» и центра радиационно-химической безопасности и гигиены Федерального медико-биологического агентства, которые продемонстрировали отсутствие негативного влияния предприятия на жилую застройку.