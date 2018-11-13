Пенс и Абэ обсудили торговлю на переговорах в Токио
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ провел встречу с вице-президентом США Майком Пенсом в Токио, передает Mainichi Shimbun.
Сообщается, что стороны обсудили заключение торгового соглашения между странами, а также денуклеаризацию КНДР.
«Япония и Соединенные Штаты разделяют видение реализации свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона», — говорится в тексте совместного заявления по итогам переговоров.
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Стороны также договорились о необходимости сохранения давления на северокорейское руководство.
Ранее сообщалось, что Абэ намерен встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Сингапуре.