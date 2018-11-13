Пенс и Абэ обсудили торговлю на переговорах в Токио

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ провел встречу с вице-президентом США Майком Пенсом в Токио, передает Mainichi Shimbun.

Сообщается, что стороны обсудили заключение торгового соглашения между странами, а также денуклеаризацию КНДР.

«Япония и Соединенные Штаты разделяют видение реализации свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона», — говорится в тексте совместного заявления по итогам переговоров.

Реклама

Стороны также договорились о необходимости сохранения давления на северокорейское руководство.

Ранее сообщалось, что Абэ намерен встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Сингапуре.