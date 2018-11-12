ЦБ зафиксировал трехкратное увеличение оттока капитала из России

Центробанк (ЦБ) зафиксировал отток капитала в январе-октябре 2018 года в размере $42,2 млрд, годом ранее показатель за аналогичный период составил $14 млрд. Об этом сообщает ТАСС.

По информации регулятора, величину оттока капитала в равной степени определили банковские операции по погашению внешних обязательств, а также сделки прочих секторов бизнеса по приобретению активов за рубежом.

Ранее ЦБ повышал прогноз по оттоку капитала из России — в октябре в регуляторе заявили, что чистый отток капитала может достигнуть $66 млрд к концу года.