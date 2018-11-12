Порошенко назвал Украину одной из беднейших стран Европы

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Украинский президент Петр Порошенко заявил, что Украина является одной из самых бедных стран Европы. Слова президента приводит телеканал «112 Украина».

Порошенко отметил, что в данный момент Украина «восстановила» рост экономики. Однако, посетовал украинский лидер, его недостаточно, чтобы «восстановление» уровня жизни почувствовали жители всех регионов страны.

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«Темпы его [экономического роста] пока недостаточны ... чтобы мы перестали быть одной из беднейших стран Европы», — заключил Порошенко.

Ранее Порошенко рассказал, на каких условиях Украина обошлась бы без кредитов МВФ.