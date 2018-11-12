В Саудовской Аравии прокомментировали сообщения о ликвидации ОПЕК
Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих прокомментировал сообщения о возможности ликвидации Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК). Об этом сообщает РИА «Новости».
Издание The Wall Street Journal сообщало, что в стране анализируют результаты возможного распада ОПЕК. По словам министра, сейчас таких планов нет.
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«Я могу заверить вас, что планов ликвидировать ОПЕК нет», — подчеркнул Халид аль-Фалих в ходе выступления на конференции ADIPEC.
Ранее в ОПЕК+ раскрыли позицию по наращиванию нефтедобычи в 2019 году.