Макрон заявил о зависимости ЕС от доллара
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны Евросоюза не смогли преодолеть зависимость от доллара и испытывают от него сильную зависимость, передает ТАСС.
«Я думаю, на сегодняшний день у Европы нет ясной альтернативы доллару. Почему? Потому что фактически доллар из-за своей силы обладает международной экстерриториальностью», — сказал Макрон.
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Он также подчеркнул, что ЕС не удалось сделать евро такой же сильной валютой, как доллар, в то время как европейские корпорации стали зависимыми от него.
Ранее Bloomberg предсказал конец гегемонии доллара на мировых рынках.