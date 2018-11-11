Макрон заявил о зависимости ЕС от доллара

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны Евросоюза не смогли преодолеть зависимость от доллара и испытывают от него сильную зависимость, передает ТАСС.

«Я думаю, на сегодняшний день у Европы нет ясной альтернативы доллару. Почему? Потому что фактически доллар из-за своей силы обладает международной экстерриториальностью», — сказал Макрон.

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Он также подчеркнул, что ЕС не удалось сделать евро такой же сильной валютой, как доллар, в то время как европейские корпорации стали зависимыми от него.

Ранее Bloomberg предсказал конец гегемонии доллара на мировых рынках.