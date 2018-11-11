В ОПЕК+ раскрыли позицию по наращиванию нефти в 2019 году

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Министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи заявил о том, что ОПЕК+ не планирует наращивать добычу нефти в 2019 году, передает ТАСС.

«Мы продолжим еще консультации с другими странами ОПЕК +. Но определенно могу сказать, что в нашей новой стратегии в 2019 году мы не будем наращивать добычу», - сказал аль-Мазруи.

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Об этом он заявил по итогам заседания мониторингового комитета.

Ранее саудовский министр энергетики назвал условие сокращения добычи нефти ОПЕК+.