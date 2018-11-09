Суд запретил Nord Stream и Nord Stream 2 выплаты «Газпрому»

Суд в Швейцарии запретил компаниям Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG осуществлять любые выплаты «Газпрому», передает РИА «Новости» со ссылкой на российскую компанию.

Решение суда связано с обеспечительными мерами по требованию украинского «Нафтогаза».

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«В результате запрета все выплаты от этих компаний «Газпрому» направляются на швейцарских приставов», — сообщили в компании.

При этом в «Газпроме » подчеркнули, что все предпринятые ранее попытки украинской компании наложить арест на акции Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG оказались безуспешны.

Ранее международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозировала отказ «Нафтогазу» во взыскании миллиардов с «Газпрома».