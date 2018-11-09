В КНР оценили последствия торговой войны с США
Глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи заявил, что торговая война повредит и США, и КНР. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, торговая война между Китаем и США негативно повлияет на мировую экономику.
Он также добавил, что Пекин готов к переговорам с Вашингтоном.
Реклама
Ян Цзечи подчеркнул, что торговые споры должны быть решены путем переговоров.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон не хочет холодной войны с Пекином.