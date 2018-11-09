В КНР оценили последствия торговой войны с США

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Глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи заявил, что торговая война повредит и США, и КНР. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, торговая война между Китаем и США негативно повлияет на мировую экономику.

Он также добавил, что Пекин готов к переговорам с Вашингтоном.

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Ян Цзечи подчеркнул, что торговые споры должны быть решены путем переговоров.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон не хочет холодной войны с Пекином.