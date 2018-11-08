В Крыму ответили на заявление Волкера о новых антироссийских санкциях

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Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара ответил на заявление спецпредставителя Госдепартамента США по Украине Курта Волкера о новых антироссийских санкциях из-за Крыма и Донбасса, передает RT.

«Я глубоко убежден, что Соединенные Штаты Америки всего лишь ищут новые поводы для того, чтобы вводить санкционные меры в отношении Российской Федерации и ограничивать влияние и экономической рост нашей страны», — сказал Ганжара.

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По словам Ганжары, даже граждане США признают факт присоединения Крыма к России.

«Сегодня мы видим, что наша экономика, несмотря на внешнее давление и санкции, показывает достаточно уверенный рост. Конечно, новых поводов для введения ограничительных мер у США нет, поэтому они поют одну и ту же песню », — заявил Ганжара.

Ранее министерство финансов США опубликовало список новых санкции против России по Крыму и ситуации в Донбассе.