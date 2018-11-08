ФАС поддержала гибкий акциз на бензин
Федеральная антимонопольная служба выступила за гибкий акциз на бензин, передает корреспондент «Газеты.Ru».
«Эта мера является универсальной. Она позволяет заменить собой механизм демпфирующего акциза на нефть, механизм лицензирования экспорта, и снизить предпосылки для применения временных экстренных мер, таких как экспортные пошлины или требования по ограничению роста цен и обеспечению обязательных поставок», — пояснил «Газете.Ru» заместитель руководителя ФАС России Анатолий Голомолзин.
Он отметил, что стабильность налоговой системы обеспечивается за счет перераспределения налоговой нагрузки между секторами нефтедобычи и нефтепродуктообеспечения
«При этом возможность гибкого изменения акцизов на топливо в зависимости от изменения мировых цен обеспечивает прямое регуляторное воздействие на цены нефтепродуктов. Как следствие обеспечивается сбалансированность внутреннего рынка, а также сбалансированность внешнего и внутреннего рынка», — добавил он.
По словам Голомолзина, сам по себе законопроект может быть очень кратким. Вопрос сроков его принятия соотносится со сроками исполнения поручения в первом квартале 2018 года.
Ранее после совещания 31 октября вице-премьер Дмитрий Козак поручил ФАС и профильным ведомствам проработать целосообразность введения механизма гибкого акциза на бензин.