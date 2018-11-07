NI: санкции США против Ирана сплотят их союзников

Введенные администрацией президента США Дональда Трампа санкции в отношении Ирана вряд ли помогут Вашингтону достичь серьезных политических целей, в том числе добиться изменения поведения Тегерана, однако смогут навредить иранской экономике, пишет The National Interest.

Восстановление санкций против Ирана было сопряжено с опасениями экспертов по поводу того, что Соединенные Штаты могут непреднамеренно сплотить многие страны для противостояния антииранским санкциям. Ожидается, что союзники Вашингтона будут искать способы подорвать его способность использовать экономику в качестве оружия против Тегерана, говорится в материале. Подобные прецеденты появились, когда США ввели санкции в отношении Турции из-за пастора Эндрю Брансона. Теперь даже союзники Америки больше не застрахованы от того, чтобы попасть под карательные меры Вашингтона, говорится в материале.

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Критики Трампа в последнее время наблюдали, как его администрация резко активизировала санкционный рычаг до беспрецедентного уровня. Эксперты предупреждали, что одностороннее и чрезмерное применение санкций рискует со временем снизить их эффективность, добавляет издание.

Как отмечает журнал, в долгосрочной перспективе коллективное беспокойство союзников Америки по поводу неосторожности США будет стимулировать их к принятию мер для ослабления ее способности использовать собственную экономику против других.