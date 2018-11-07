Банк России отозвал лицензию у московского банка «Агросоюз»

Центробанк отозвал лицензию у московского банка «Агросоюз». Об этом сообщается на сайте регулятора.

Отмечается, что в деятельности банка неоднократно были установлены нарушения законодательства и нормативных актов банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части полноты и достоверности направлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю.

Банк является участником системы страхования вкладов. По величине активов, согласно данным РИА «Новости», банк на 1 сентября занимал 200-е место в банковской системе РФ.