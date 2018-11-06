Белый дом допустил опечатки на монете в честь саммита Трампа и Путина

На монете, которую Белый дом отчеканил в честь встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки, содержатся грубые опечатки в тексте на русском языке. Монета была выставлена на продажу на сайте Белого дома.

На оборотной стороне изделия, где находится голубь с оливковой ветвью на фоне кафедрального собора Хельсинки, было также нанесено изображение ленты с надписью Diplomatic History. Надпись была переведена на русский с ошибкой — «ддипломатическая история».

Над самим изображением собора была нанесена надпись Helsinki Summit, которую перевели на русский язык как «Хельпинский саммит». В девизе, расположенном по окружности монеты, также была допущена ошибка: «Новое поколение, новое эра, новое лидерство». Цена монеты на сайте Белого дома составляет $100.