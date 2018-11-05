В МИД рассказали о потерях ЕС из-за антироссийских санкций

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Евросоюз, по некоторым оценкам, потерял от антироссийских санкций более €100 млрд. Об этом он заявил в интервью испанской газете El Pais.

Глава МИДа подчеркнул важность того, чтобы это понимание пришло к европейским политикам.

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«Данные о потерях стран Евросоюза от санкций называются различные, и, по некоторым из них, речь идет о сумме, значительно превышающей €100 млрд», — заявил Лавров.

Он добавил, что «недальновидные» антироссийские санкции ЕС были введены «по прямой указке Вашингтона», но сами американцы при этом убытков не несут.

Ранее в МИД России назвали условие отмены санкций против ЕС.