Трамп заявил о желании Китая заключить торговую сделку

Президент США Дональд Трамп заявил, что китайские власти хотят заключить новую торговую сделку с Соединенными Штатами. Слова президента передает Reuters.

Данное заявление американский президент сделал во время конференции со своими сторонниками.

По его словам, Китай «нанес вред» американкой экономике. Трамп отметил, что в ответ на это США ввели пошлины на $250 млрд в отношении КНР и подчеркнул, что у Соединенных Штатов есть еще «много» вариантов для подобных шагов.

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«Но они [представители КНР] хотят заключить торговую сделку и мы можем заключить правильное соглашение, если сделка будет справедливой, то мы сделаем это», — заявил Трамп.

Однако, заключил американский лидер, американская сторона не будет это делать, если условия сделки не устроят США.

Ранее Трамп заявлял, что США «приближаются» к заключению сделки с Китаем.