Минфин США рассказал о последствиях для Тегерана антииранских санкций

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что результатом введения американских санкций против Ирана станут нарастающая финансовая изоляция и экономическая стагнация, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что «беспрецедентные» ограничения будут действовать до тех пор, пока Иран не изменит свой политический курс.

Реклама

«Беспрецедентное финансовое давление на Иран должно ясно дать понять иранскому режиму, что они будут сталкиваться с растущей финансовой изоляцией и экономической стагнацией до тех пор, пока фундаментально не изменят свое дестабилизирующее поведение», — заявил Мнучин.

Новые санкции Соединенных Штатов против Ирана вступили в силу в понедельник, 5 октября.

Ранее сообщалось, бывший помощник экс-президента США Барака Обамы рассказал, какого курса США ожидают от Ирана.