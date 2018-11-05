Постпред России в Вене счел антииранские санкции США «вздорными»

Российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов возмутился поведением Соединенных Штатов, которые навязывают свою линию поведения в отношении Ирана другим странам. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Ульянова, «грубые» действия американской стороны являются нарушением резолюции Совбеза ООН, которая одобряет ядерное соглашение с Ираном. Он выразил надежду на то, что не все страны поддадутся этому давлению.

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«Принятое Соединенными Штатами решение [об антииранских санкциях] является вздорным и очень опасным по своим последствиям», — подчеркнул Ульянов.

Ранее Медведев предупредил о последствиях американских санкций для самих США.