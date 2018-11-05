Пушков назвал санкции США против Ирана «новым шоу в духе Трампа»
Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что «нефтяные» санкции США против Ирана не достигнут своих целей. Об этом он написал в твиттере.
Пушков отметил, что вокруг них «много шума и пафоса». Он подчеркнул, что восемь стран выведены из-под действия санкций США, а еще несколько других будут продолжать покупать иранскую нефть, несмотря на ограничения.
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«Новое шоу в духе Трампа началось с фанфар, но нефтяной бойкот Ирана у США не получится», — заявил Пушков.
Ранее президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран будет торговать своей нефтью вопреки санкциям со стороны США.