Пушков назвал санкции США против Ирана «новым шоу в духе Трампа»

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что «нефтяные» санкции США против Ирана не достигнут своих целей. Об этом он написал в твиттере.

Пушков отметил, что вокруг них «много шума и пафоса». Он подчеркнул, что восемь стран выведены из-под действия санкций США, а еще несколько других будут продолжать покупать иранскую нефть, несмотря на ограничения.

Реклама

«Новое шоу в духе Трампа началось с фанфар, но нефтяной бойкот Ирана у США не получится», — заявил Пушков.

Ранее президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран будет торговать своей нефтью вопреки санкциям со стороны США.