Роухани пообещал обойти антииранские санкции США

Иранский президент Хасан Роухани пообещал, что Тегеран обойдет антииранские санкции США. Об этом сон сказал в эфире Press TV.

По словам Роухани, иранская сторона вернется на путь экономического процветания, для этого необходимы совместные усилия и единство.

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«…мы… обойдем санкции, мы заставим США пожалеть, мы будем привлекать иностранные инвестиции в страну», --заявил Роухани.

Ранее Роухани заявил, что Тегеран будет торговать своей нефтью вопреки санкциям со стороны США.