Глава МВФ оценила вклад Китая в преобразование мировой экономики

Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард ответила значение экономических преобразований в Китае для мировой экономики, передает РИА «Новости».

По словам Лагард, 40 лет на назад китайская сторона открыла свою экономику миру и положила начало реформам, изменившим жизнь миллионов людей за пределами страны.

Реклама

«Китай строит мост в будущее, укрепляя международное сотрудничество, особенно в торговле», — подчеркнула Лагард.

Она призвала решить существующие в мире торговые споры для того, чтобы не пострадала действующая торговая система.

Ранее директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард и глава МИД КНР Ван И обсудили необходимость реформы Всемирной торговой организации.