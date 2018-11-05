Медведев призвал увеличивать объемы кредитования в нацвалютах между Россией и КНР

Российский премьер Дмитрий Медведев призвал к увеличению взаимного кредитования с Китаем в нацвалютах. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам главы правительства, отношения между странами крепки, что создает основу для наращивания расчетов в национальных валютах, а также развития торгово-экономических связей.

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«Считаю правильным дальнейшее наращивание объемов взаимного кредитования — и в юанях, и в рублях», — сказал Медведев.

Он уточнил, что речь идет о займах в инвестиционные проекты. Медведев также заметил, что расчеты в нацвалютах сделают международные экономические отношения стабильнее.

Ранее первый замруководителя аппарата правительства России Сергей Приходько заявил, что Москва и Пекин обсуждают создание трансграничной системы расчетов с использованием национальных валют.