Приходько: США подрывают усилия ОПЕК+ по сдерживанию цен на нефть

Первый заместитель руководителя аппарата правительства России Сергей Приходько заявил, что действия США на мировой арене могут дестабилизировать нефтяной рынок. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, США могут свести на нет усилия ОПЕК+ по предотвращению роста цен на нефть.

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Он также добавил, что Россия действует строго в рамках договоренностей стран-участников ОПЕК+.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американская сторона не позволит ЕС вести бизнес и с Вашингтоном, и с Тегераном.