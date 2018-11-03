Глава МИД Ирана обсудил американские санкции с представителями ЕС

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф провел телефонный разговор с главой европейской дипломатии Фредерикой Могерини и главами внешнеполитических ведомств Германии, Дании и Швеции, передает агентство Mehr.

Как отмечается, стороны обменялись мнениями по поводу решения Соединенных Штатов ввести новые санкции против Ирана.

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Сообщается, что Могерини и главы МИД подтвердили свою приверженность Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) и намерение сохранить эффективные финансовые каналы с Ираном, а также продолжить экспорт иранских нефти и газа.

Также стало известно, что в ближайшее время планируется старт Механизма специального назначения (Special purpose vehicle, SPV).

Ранее верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил о проигрыше США в 40-летнем противостоянии с Ираном.