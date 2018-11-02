Турция и США взаимно отменили санкции

Анкара зеркально ответила на отмену США санкций против глав МВД и минюста Турции, сняв ограничения в отношении двух членов правительства США — министра внутренней безопасности Кирстен Нильсен и генпрокурора Джеффа Сешнса, передает Anadolu.

Ранее Министерство финансов Соединенных Штатов исключило из санкционного списка министров внутренних дел и юстиции Турции Абдулхамита Гюля и Сулеймана Сойлу. Вашингтон обвинял их в «серьезных» нарушениях прав человека в связи с делом американского пастора Эндрю Брансона. Он был задержан 9 декабря 2016 года по обвинению в шпионаже и пособничестве террористам.

Ранее сообщалось, что турецкий суд освободил Брансона из-под домашнего ареста 12 октября 2018 года.