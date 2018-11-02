Минфин США отменил санкции против двух турецких министров

Министерство финансов Соединенных Штатов исключило из санкционного списка министров внутренних дел и юстиции Турции Абдулхамита Гюля и Сулеймана Сойлу, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

Как отмечается, санкции были введены в том числе из-за дела американского пастора Эндрю Брансона. В начале августа американское министерство финансов обвинило Гюля и Сойлу в «серьезных» нарушениях прав человека.

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Турецкий суд освободил американского пастора из-под домашнего ареста 12 октября 2018 года.

Ранее глава Госдепартамента США Майк Помпео сообщил о возможности частичной отмены санкций против Турции.