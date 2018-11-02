Украина призвала Египет закрыть порты для грузовых судов из Крыма

Вице-премьер Украины Павел Розенко обратился к египетским властям с призывом закрыть свои порты для грузовых судов из Крыма, передает РИА «Новости».

«От имени украинской стороны я обращаюсь к власти Египта с призывом ограничить доступ и воздержаться от предоставления разрешений на заход в египетские порты судов под флагами третьих государств, которые выполняют незаконное загрузки в Крыму», — заявил Розенко.

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Он также подчеркнул, что украинской стороне важна поддержка африканского континента, в том числе — Египта.

Ранее сообщалось, что Россия может выдать Египту кредит в $25 млрд на постройку атомной станции.