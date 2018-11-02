CNN: США начали борьбу с китайским коммерческим шпионажем

Администрация президента США Дональда Трампа предпринимает шаги по борьбе с экономическим шпионажем Китая, отмечает американский телеканал CNN.

Чиновники также пытаются защитить американские компании и объявили о новых мерах по борьбе с кражей коммерческой тайны.

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На этой неделе министерство юстиции США предъявило обвинения контролируемой государством китайской компании, а также компании из Тайваня и троим людям из Тайваня. Им вменяется заговор с целью кражи коммерческой тайны у компании Micron, которая производит чипы памяти.

«Китайский экономический шпионаж против Соединенных Штатов растет, и он растет быстрыми темпами. Мы собрались здесь сегодня, чтобы сказать: «Довольно. Мы больше не будем это терпеть», — цитирует CNN слова генерального прокурора США Джеффа Сешнса.

Это заявление прозвучало во время первого за несколько месяцев телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином. Диалог лидеров состоялся на фоне усиления экономической и политической напряженности между двумя крупными державами, отмечает телеканал.

Однако разговор вряд ли изменит намерения США по пресечению вменяемого Пекину коммерческого и интеллектуального шпионажа, говорится в материале.

Ранее на этой неделе американский минюст обвинил двоих китайских разведчиков в попытке украсть у американских компаний технологические разработки реактивных двигателей. Все это также сказывается на напряженности между США и Китаем в сфере торговли, добавляет CNN.

Ранее в Белом доме подтвердили встречу Трампа и Си Цзиньпина на G20.