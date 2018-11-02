Коломойский объяснил свое отсутствие в санкционном списке России

Украинский предприниматель Игорь Коломойский считает, что санкции, введенные Россией в отношении украинских компаний и частных лиц, «редактировались» в Киеве. Слова предпринимателя передает УНИАН.

Ранее сообщалось, что российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об ответных мерах на введенные украинской стороной санкции против России. Отмечалось, что санкции коснутся 322 физических лиц и 68 юридических лиц.

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Коломойский посчитал, что его отсутствие в списке говорит о том, что список прошел согласование с украинской стороной.

«Мне кажется, этот список редактировался на Банковой (в Администрации президента Украины Петра Порошенко. — «Газета.Ru»)», — заявил Коломойский.

Он также рассказал, что, по его мнению, его фамилию «лично» вычеркнул Порошенко. Он выразил мнение, что было необходимо для того, чтобы показать США, что он — «агент Кремля».

Ранее сообщалось, что трибунал в Донбассе приговорил Коломойского к пожизненному заключению.