Бизнес ФРГ рассказал о тревоге из-за антироссийских санкций

Председатель Восточного комитета германской экономики Вольфганг Бюхеле заявил, что бизнес ФРГ тревожат американские санкции против России, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что особенную обеспокоенность вызывают нечеткая формулировка и возможность дальнейшего ужесточения санкций.

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«И мы глубоко встревожены тем, что эти санкции сформулированы очень неточно и нечетко, так что для отдельных предприятий очень сложно понять, будут ли они их касаться или нет», — сказал Бюхеле.

Он отметил, что предпринимателям приходится относиться к антироссийским санкциям «со всей серьезностью», а также учитывать возможность их дальнейшего ужесточения. По его словам, новые санкции США могут касаться как немецких, так и российских предприятий.

Ранее Бюхеле выразил надежду на полную реализацию проекта «Северного потока — 2».