Цены на бензин начали снижаться

Цены на бензин на бирже снизились, сообщает РИА «Новости».

Накануне вечером вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что Минэнерго, Федеральная антимонопольная служба, нефтяные компании и независимые нефтеперерабатывающие заводы согласовали меры по стабилизации цен на топливном рынке.

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Цена на бензин АИ-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже снизилась на 2,46% до 48,234 тыс. руб. за тонну, АИ-95 подешевел на 4,47% до 51,003 тыс. руб. Дизельное топливо подешевело на 2,99% до 56,847 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что премьер-министр России Дмитрий Медведев дал два дня на консультации по заморозке цен на бензин.