В Раде призвали «готовиться к войне» после введения Россией санкций против Украины

Депутат украинской Рады Антон Геращенко призвал власти страны к введению точечных санкций против граждан России. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.

По мнению Геращенко, новые санкционные ограничения должны касаться российских чиновников и бизнесменов из ближайшего окружения российского президента Владимира Путина. Он предложил начать с конфискации имущества сенаторов и депутатов, которые в 2014 поддержали воссоединение Крыма с Россией. Геращенко подчеркнул, что противостояние с российской стороной будет долгим.

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«Хочешь мира — будь готов к войне – заключил Геращенко.

Ранее в Кремле назвали антиукраинские санкции ответом на «упражнения» Киева.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.