Банк «Агросоюз» сообщил о смене владельца

Банк «Агросоюз» сообщил о том, что Андрей Шляховой, который с октября 2017 года являлся его единоличным собственником, больше им не владеет.

Об этом говорится в распространенном в четверг пресс-релизе кредитного учреждения.

Шляховой приобрел в июле этого года дочку российского госбанка ВТБ в Сербии — VTB Banka.

Реклама

Его представитель говорил, что у VTB Banka интеграции с «Агросоюзом» не будет.

Подготовка к выходу Шляхового из его капитала шла с лета.

Процесс завершения сделки могли осложнить американские санкции, введенные против «Агросоюза» из-за его финансовых операций, которые, как утверждали в Вашингтоне, осуществлялись в интересах клиентов из КНДР.

Наблюдатели отмечали, что эти операции на самом деле проходили в России и были номинированы в рублях, потому непонятно, как данные о них могли попасть в распоряжение финансового ведомства США в контексте того, что доступ к ним имели лишь сотрудники надзорного органа Центробанка.

Впрочем, дискриминационные меры США не оказали воздействия на работу банка.

Для нового собственника санкции не стали препятствием для завершения сделки. Информацию о том, кто сейчас владеет банком, в котором уже работает новый менеджмент, стороны не раскрывают

«Агросоюз» находится на 195-м месте среди крупнейших российских банков.