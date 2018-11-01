WSJ: США введут санкции против экспорта золота из Венесуэлы

Соединенные Штаты готовят санкции, направленные на ограничение экспорта золота из Венесуэлы. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным источников, цель новых ограничительных мер состоит не только в том, чтобы сократить экспорт золота из Венесуэлы, но и в том, чтобы остановить «движение нелегальных средств через подставные компании».

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Отмечается, что о новых санкциях может быть объявлено в ближайшие дни. В WSJ добавили, что это может произойти в четверг, 1 ноября, во время выступления советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона в Майями.

Ранее сообщалось, что Венесуэла отказалась продавать доллар на валютном рынке.