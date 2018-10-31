Арбитражный суд Москвы рассмотрит иск Россельхознадзора по якобы выявленным нарушениям в «Петелинке»

Арбитражный суд Москвы рассмотрит в четверг иск Россельхознадзора к «Петелинской птицефабрике», входящей в группу «Черкизово».

Ведомство в начале октября заявило о выявлении сальмонеллы в продукции фабрики, потребовав при этом оштрафовать производителя или остановить его работу.

Реклама

В группе «Черкизово» отметили, что отбор продукции для экспертизы производился в отдельных магазинах, а не на предприятии, поэтому гарантировать, что виноват производитель, а не продавец — например, из-за неправильного хранения — нельзя.

При этом хорошо известно, что сама «Петелинка» неоднократно проверялась соответствующими органами, в том числе в течение трех месяцев Россельхознадзором, и нареканий не получала.

Последний раз птицефабрику проверял сам Роспротребнадзор — в сентябре. Претензий к работе предприятий не было.

Эксперты назвали странными действия Россельхознадзора, указав, что методология исследования вызывает много вопросов.

Президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев отметил, что ситуация с «Петелинкой» может повториться с любым другим производителем, а потому в конечном счете бьет по всем участникам рынка.

«Петелинку» в споре с Россельхознадзором также поддержали президент Мясного союза России Мушег Мамиконян, генеральный директор Российского птицеводческого союза Галина Бобылева, депутаты Госдумы Геннадий Онищенко и Алексей Балыбердин,

Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт в итоге выразил надежду, что вопрос будет урегулирован «в рабочем порядке». Скорее всего, суд оштрафует производителя, отметил он, подчеркнул, что группа «Черкизово» серьезно относится к безопасности своей продукции.