Порошенко рассказал, на каких условиях Украина обошлась бы без кредитов МВФ

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что страна обошлась бы без кредитов ВМФ, если бы ей не пришлось выплачивать долги в 2019 году. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, долги появились в результате действий властей Украины в 2013-2017 годах.

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«Текущее состояние экономики позволило бы стране обойтись и без заимствований, если бы не пиковые выплаты по старым займам. 54 миллиарда долларов — общее долговое наследие, которое приобрели нынешние «борцы за правду» в 2007–2013 годах, будучи у власти», — заявил Порошенко.

Ранее сообщалось, что Порошенко подписал закон о запрете «Маски — шоу».