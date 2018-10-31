Союз вкладчиков России опубликовал новые документы, касающиеся банкротства «Югры»

Союз вкладчиков России на этой неделе продолжил публикацию документов, касающихся обстоятельств банкротства банка «Югры».

В частности, приводится документ, в котором Служба анализа рисков ЦБ пересмотрела в существенно меньшую сторону стоимость столичной недвижимости, принадлежащей каждому банку.

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Например, комплекс зданий на улице Угрешской, рыночная стоимость которой, по мнению независимого оценщика, составляет около 4,3 млрд руб, в ЦБ оценили менее чем в 1,2 млрд руб.

Эксперт, оценку которого берет за основу Союз вкладчиков России, утверждает, что цена зданий была занижена едва ли не в разы.

В начале этого года экс-глава правления «Югры» Дмитрий Шиляев сообщил, что Центробанк последовательно снижал цену заложенных банком площадей в бизнес-центрах столицы с 16,9 млрд. до 6,4 млрд., «а ещё через пару недель – уже 5,2 млрд.».

Об этом он заявил в начале года в интервью «Ведомостям».