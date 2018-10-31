Банк России отозвал лицензию у «Инкаробанка»

Банк России сообщил на своем официальном сайте о решении об отзыве лицензии на проведение банковских операций у «Инкаробанка».

«Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 31 октября 2018 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации акционерный коммерческий банк «Инкаробанк» (акционерное общество) АКБ «ИНКАРОБАНК» (АО), рег. № 2696, г. Москва (приказ Банка России от 31 октября 2018 года №ОД- 2849)», — говорится в тексте сообщения.

Банк является участником системы страхования вкладов, он занимал 334-е место в российской банковской системе на 1 сентября по величине активов, согласно данным рейтинга РИА «Новости».