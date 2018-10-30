Мутко о росте тарифа на вывоз мусора в регионах: страшно сказать

Вице-премьер Виталий Мутко рассказал о росте тарифа на вывоз мусора в регионах, передает корреспондент «Газеты.Ru».

По словам вице-премьера в настоящее время тариф на обращение с твердыми бытовыми отходами не регулируется со стороны правительства.

«Рост конечно есть, и в некоторых регионах очень серьезный. Страшно сказать», — сказал Мутко.

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По его словам, в ближайшее время Минприроды должно сформировать свою позицию.

Ранее Мутко рассказал о новых возможных функциях Фонда реформирования ЖКХ.