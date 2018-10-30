В Кремле ответили на вопрос о повышении цен на бензин

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос о повышении цен на бензин нужно адресовать правительству страны. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Пескова, в Кремле следят за ситуацией , но связанными с ней вопросами занимается кабмин.

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«Вы видите, что… предпринимаются очень активные, энергичные меры, и работа ведется», — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что правительство страны попросили увеличить цены на бензин на 4–5 руб. за литр.