Эрдоган открыл будущий крупнейший аэропорт мира

Президент Турции Тайип Эрдоган открыл аэропорт «Стамбул», который впоследствии станет самым крупным аэровокзалом в мире. Об этом сообщает агентство Anadolu.

По словам турецкого лидера, чей самолет стал первым воздушным судном, которое приземлилось в «Стамбуле», после открытия аэропорт сможет обслуживать до 90 млн пассажиров в год.

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«С реализацией всех этапов проекта этот показатель повыситься до 150 млн, а при необходимости будет доведен до 200 млн пассажиров», — заявил Эрдоган.

Отмечается, что все этапы строительства аэровокзала будут завершены к 2023 году, а в первое время аэровокзал будет работать с частичной загрузкой и, в основном, займется обслуживанием внутренних рейсов.

После завершения всех этапов строительства «Стамбул» будет иметь шесть взлетно-посадочных полос, стоянку на 500 самолетов, а также открытую и закрытую парковки на 70 тыс. автомобилей.

Ранее сообщалось, что Турция откажется от кредитов МВФ.