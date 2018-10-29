Министерство торговли ограничило экспорт китайских чипов в США

Министерство торговли США ввело ограничения в отношении китайской компании Fujian Jinhua Integrated Circuit Co Ltd, которая занимается производством полупроводниковых устройств. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-релиз ведомства.

В сообщении министерства торговли говорится, что вместимость нового чипа памяти, который выпускает компания, является «серьезным риском» для американских компаний, которые поставляют комплектующие для военных США.

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Отмечается, что ведомство поместило Fujian Jinhua Integrated Circuit Co Ltd в список компаний, в отношении которых будут введены ограничительные экспортные меры.

Ранее Китай потребовал от США прекращения «ошибочных действий».