В Эстонии в два раза выросло приехавших на работу украинцев

Руководитель службы надзора за границей и миграцией Пыхьяской префектуры Индрек Ару заявил, что в Эстонии число граждан Украины, которые получили временное разрешение на работу и срочный вид на жительство, выросло в два раза по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает ERR со ссылкой на Eesti Päevaleht.

Он также указал, что по сравнению с 2014 годом числом число приехавших на работу украинцев выросло в десять раз. Ару отметил, что при этом число нарушений с выплатой зарплат иностранным рабочим не уменьшилось.

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По его словам, некоторые предприятия пользуются неосведомленностью приезжающих из других стран и выплачивают им меньшую зарплату, чем предполагает закон. Он добавил, что «часто» зарплату им выплачивают в конверте.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что каждый год из страны уезжает около миллиона украинцев.