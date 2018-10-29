Росавиация запретила «Якутии» выполнять международные рейсы

Росавиация запретила авиакомпании «Якутия» выполнять международные воздушные перевозки, ограничение вступает в силу с 5 ноября. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В Росавиации сообщили, что основанием для введения ограничения явились выявленные в ходе проверок нарушения. Среди них — недостоверные сведения о выполнении летной годности на самолете Boeing 737-800. Также в ведомстве отметили, что авиакомпания не устранила выявленные ранее неисправности на своих самолетах.

Реклама

Подчеркивается, что из-за проблем в области летной годности самолетов «Якутии» произошли «длительные и многочисленные» задержки внутренних и международных рейсов.

«С 5 ноября компании запрещено осуществлять полеты на международных воздушных линиях», — говорится в сообщении Росавиации.

Также отмечается, что до следующего года компания продала «немногим более 450 билетов». Пассажирам вернут за них средства в полном объеме.

Ранее сообщалось, что в Якутске самолет авиакомпании укатился за пределы взлетно-посадочной полосы.