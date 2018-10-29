США заблокировали создание третейской группы по спору с Россией в ВТО

В пресс-службе Минэкономразвития заявили, что Соединенные Штаты заблокировали российскую инициативу по созданию третейской группы в ВТО для спора с США по пошлинам на сталь и алюминий. Об этом сообщает РИА «Новости».

Представители ведомства, отметили, что США, «как и предполагалось», выступили против создания третейской группы.

Реклама

«Россия намерена повторно запросить учреждение третейской группы в ноябре», — отметили в пресс-службе.

В этом случае, напомнили представители Минэкономразвития, группа будет учреждена «автоматически», так как у Соединенных Штатов не будет возможности заблокировать ее повторно.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что делегации России и Соединенных Штатов провели консультации в ВТО в рамках российского иска к США по пошлинам.