SCMP: компании задумались о выводе бизнеса из Китая и США из-за торговой войны

Торговая война между Вашингтоном и Пекином подталкивает компании задуматься о полном или частичном перемещении своих каналов поставок, как из Китая, так и из США, пишет South Morning China Post со ссылкой на результаты исследования, проведенного Американской торговой палатой в Китае.

В компаниях, которые принимали участие в исследовании, полагают, что американо-китайская торговая война продлится больше года. В качестве основной возможной территории для переноса каналов поставок компании рассматривают страны Юго-Восточной Азии.

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Исследование показало, что двусторонние пошлины Китая и Соединенных Штатов не только оказали негативное влияние на американские и китайские компании, но и негативно повлияли на предприятия из других стран, в которых отметили существенные потери объема бизнеса и долю рынка, говорится в материале. Главной проблемой «зеркальных» пошлин США и Китая стало повышение стоимости продаваемых товаров, что в конечном итоге приведет к снижению прибыли, пишет SCMP.

В исследовании участвовало 219 компаний. Около 64% всех компаний, и из них 70% американских полагают, что они в будущем переместят производство из Китая. Исследование о влиянии американских и китайских пошлин на компании было проведено в сентябре-октябре.

Ранее глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл заявил, что американские «торговые войны» могут повредить доверию инвесторов и рынку.